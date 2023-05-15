Gelecek sezona santrfor takviyesiyle başlaması beklenen Chelsea’de Nijeryalı golcüye veto gelebilir.

Serie A’da şampiyonluğa koşan Chelsea gelecek sezona Mauricio Pochettino yönetiminde girmeye hazırlanırken, kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Londra ekibinin Napoli ile Serie A şampiyonluğu elde eden Victor Osimhen’i değerlendirdiği öne sürülürken, Chelsea gözlemcilerinin Monza-Napoli maçını tribünde takip ettiği kaydedildi.

İtalyan basınından Il Mattino’da yer alan habere göre Chelsea yetkilileri karşılaşmada Osimhen’in performansını yeterli bulmazken, Napoli’nin 2-0 mağlup olduğu karşılaşma hayal kırıklığı yarattı.

Chelsea yarıştan çekilebilir

Manchester United’ın Osimhen yarışında en avantajlı takım olduğu kaydedilirken, Chelsea’nin Osimhen için verilen bu yarıştan çekilebileceği öne sürüldü.

Bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmada 23 gol atan ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan 24 yaşındaki santrfor, kulübün tarihindeki üçüncü şampiyonlukta anahtar rol oynamıştı.

Chelsea ve Manchester United’ın yanı sıra Newcastle United, PSG ve Real Madrid gibi takımların da yakından ilgilendiği Osimhen’in bonservisinin 150 milyon euroyu bulması bekleniyor.