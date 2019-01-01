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Chelsea, Gonzalo Higuain'i resmen kadrosuna kattı

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Chelsea
Chelsea, Gonzalo Higuain'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Chelsea, Gonzalo Higuain transferinde resmen mutlu sona ulaştı.

Premier Lig devi, Arjantinli golcüyü Juventus'tan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiraladığını duyurdu.

Sezonun ilk yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Higuain, "Chelsea'ye katılma fırsatını bulduğumda hemen değerlendirmek istedim. Premier Lig her zaman oynamak istediğim bir yerdi. Umarım bana duyulan bu güveni boşa çıkarmam. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." düşüncelerini bu sözlerle ifade etti.

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