Perşembe gecesi Norwich deplasmanına giden Chelsea taraftarları, "Chelsea gittikleri her yerde cezalandırılıyor" diye tezahürat yaptılar.

Dudak uçuklatan, meydan okurcasına söylenen bu sözler, Chelsea Futbol Kulübü de dahil olmak üzere Roman Abramovich'in varlıklarını donduran Birleşik Krallık kuruluşunu hedefliyordu.

Maviler, 2003'te Carrow Road'da 3-1 kazandıkları mücadelenin ardından Rusların devralmasından bu yana kulüpte kaliteyi ortaya koydular.

Abramovich'e yapılan bu destek tazehüratları, 1990'lardan bu yana ilk kez Avrupa topraklarında yürütülen savaşla ters düştü.

Maçın sabahı, Abramovich hükümet tarafından "Kremlin yanlısı" olarak tanımlandı, "savaş ağası Vladimir Putin ile onlarca yıldır yakın bir ilişkisi var" sözleriyle "Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmakla" suçlandı.

Ardından gelen yaptırımlar jeopolitik ve ekonomik terimlerle dünyaya açıklandı ancak birçok Chelsea taraftarı için yutması zor oldu.

Yanıtları ise İngiliz hükümetinin görüşünü ya görmezden gelmek ya da itiraz etmekti. Taraftarların sosyal medyada Abramovich'i eleştirenlere saldırması ve yılda 40 milyon sterlinlik bir anlaşmayı askıya alan Three gibi sponsorlarla 'futbol gruplaşması' devreye girdi.

Abramovich'in Chelsea'nin sahibi olarak 19 yıllık saltanatı, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere kulübün taraftarlarına mutluluk getirdi ve içlerinde bu mirası korumak için bir dürtü var.

Yaptırımlar öncesinde en az 20 ciddi teklif sahibi ortaya çıkmış olsa da, bir sonraki patronun Rus milyarder kadar başarılı olacağını hayal etmek zor.

Chelsea'nin Abramovich yönetimindeki başarısı göz alıcı ve bazı taraftarlar kör oldu. Futbolun en büyük kupalarını kazanmaktan başka bir şey görmüyorlar.

Ama Abramovich'ten önce bir Chelsea vardı ve sonrasında da bir Chelsea olacak. Bu kurumun parlak erkek, kadın ve genç oyuncuları var.

Norwich'te gelen iki gol, yerli mezunlar Mason Mount ile Trevoh Chalobah'tan geldi.

Kai Havertz, 10 maçta sekizinci golüyle ekibinin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıktı. Mount maçtan sonra, "Elbette kolay olmadı" dedi.

"Perde arkasında neler olduğunu görüyorsunuz ve odaklanmak zor olabilir."

"Özellikle saha dışında olanlar göz önüne alındığında, harika olduğumuzu düşünüyorum."

Menajer Thomas Tuchel, krizi taraftarlara örnek olması gereken bir çekicilik ve zarafetle yönetmeye devam ediyor.

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Maçtan sonra BBC Five Live'a konuşan Tuchel, "Yeterli formamız ve maçlara gitmek için bir otobüsümüz olduğu sürece orada olup sıkı rekabet edeceğiz." dedi.

Maç sonrası düzenlediği basın toplantısında ise, "Genel olarak ritmin, heyecanın, oyuna olan sevginin bize yardımcı olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

"Bu koşullar altında böyle performans ürettikleri için gurur duyabiliriz."

"Yani, devam ediyoruz."

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Abramovich sonrası dönem aynı cömert transfer harcamalarını görmeyecek ve kulübün yeni bir kimlik inşa etmeyi düşünmeye başlaması gerekiyor.

Aksi takdirde, kontrolleri dışındaki değişiklikler nedeniyle çarpık bir adaletsizlik duygusu riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Bu, Londra'da bir barda doğan 117 yaşında bir futbol kulübü. Mavi giyip oynarlar, gerçek Chelsea bu ve asla ölmeyecek.