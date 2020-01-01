Chelsea, Giroud'yu takımda tutmak istiyor

İngiliz ekip; Inter, Lazio ve Tottenham gibi kulüplerin transfer etmek istediği Fransız forvetini takımda tutmak için çalışmalara başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Fransız forveti Olivier Giroud'nun sezon sonunda bedelsiz olarak 'e transfer olmasının önüne geçmek için Fransız forvetin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Giroud her ne kadar takımdan gitmek için Chelsea'ye baskı yapsa da, İngiliz ekip yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle oyuncusunu takıma tutmak için çalışmalara başladı.

Chelsea'nin Giroud'yu satma ihtimali hala bulunuyor. Maviler, ara transfer döneminde ligdeki rakipleri 'ın teklifini reddetse de, ekiplerinden Inter ve , Giroud ile hala ilgileniyor.

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Fransız oyuncu geçtiğimiz Ocak ayında Inter ile 2,5 yıllık anlaşmaya varsa da, bu transfer Chelsea'nin Giroud'nun alternatifini bulamaması nedeniyle iptal edilmişti.

Ocak ayında oynanan maçında Tammy Abraham'ın sakatlanması üzerine gösterdiği performansla rotasyonda Michy Batshuayi'nin önüne geçen Olivier Giroud, teknik direktör Frank Lampard'ı etkilemeyi başarmıştı.

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Bu sezon Chelsea formasıyla 13 resmi maça çıkan Giroud, 3 gol kaydetti.

İngiliz ekip, 'ın önemli oyuncularından Hakim Ziyech ile anlaşmaya varırken, genç yıldız adayı Tammy Abraham'ın sözleşmesini 2022 yılının Haziran ayına kadar uzattı.

Chelsea, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Willian ve Pedro ile şimdilik görüşmelere başlamadı.