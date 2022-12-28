Premier Lig'de son dönemde kötü bir grafik çizen Chelsea, santrfor bölgesini 20 yaşındaki oyuncuyla güçlendirdi.

Premier Lig ekibi Chelsea, Molde'nin genç forveti David Datro Fofana'nın transferini resmen açıkladı. Erling Haaland'ın eski takımı Molde'den 12 milyon dolar karşılığında transfer edilen Fofana, 2022'de Molde için 24 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 15 gol ve beş asistlik performans sergiledi.

Kulüpten yapılan açıklamada 20 yaşındaki golcünün 1 Ocak'ta yeni takımına katılacağı belirtildi.

Kai Havertz ve Pierre-Emerick Aubameyang ile birlikte hücum hattında teknik direktör Graham Potter'ın elini güçlendirmesi beklenen Fofana, takımını üst sıralara taşımak için mücadele edecek.

Gol problemi yaşıyorlar

Ligde oynadığı son altı maçta sadece bir galibiyet elde edebilen Chelsea, topladığı 24 puanla lider Arsenal'in 16 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Thomas Tuchel ile başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Chelsea, yaz transfer döneminde kadrosunu Raheem Sterling ve Aubameyang gibi isimlerle güçlendirmişti.

Tüm bu dünyaca ünlü hücum oyuncularına rağmen Premier Lig'in ilk 10 sırası içerisinde yer alan takımlar arasında en az gol atan takım olan Chelsea, şimdi Fofana'nın bu skor problemine çözüm olmasını bekleyecek.