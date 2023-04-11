Chelsea, Gavi'yi istiyor! Premier Lig ekibi, Barcelona yıldızını transfer etmek için temasa geçti

Chelsea, Gavi'nin menajeriyle temasa geçti ve Barcelona'nın yıldızını bu yaz transfer etmek için kolları sıvadı.

Chelsea, Barcelona'dan Gavi'yi istiyor

Genç oyuncu, yaz aylarında serbest kalabilir

Maviler menajeri ile görüştü

NE OLDU? Gavi şimdiden birçok Avrupa kulübünün listesinde. Diario AS'a göre, 18 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen Chelsea, Gavi'nin menajeriyle iletişime geçti. İlk görüşme olumlu geçerken Maviler bu hamleyi tamamlamak için hazır.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın devam eden mali sıkıntıları nedeniyle Gavi'nin imzaladığı profesyonel sözleşme henüz geçerlilik kazanmadı. Altyapı sözleşmesine geri dönen oyuncuyu Chelsea ücretsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

DAHA FAZLASI: Chelsea, Gavi'ye büyük bir teklif yapmaya hazır ve Luis Enrique ile anlaşmaları halinde genç orta saha oyuncusunu ikna edebileceklerine inanıyorlar. Graham Potter ile yolları ayıran Maviler, sezon sonuna kadar takımın başına geçici olarak Frank Lampard'ı getirdi.

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