Premier Lig devi Chelsea, Arjantin Milli Takımı'nın orta sahadaki yıldızı için servet ödemeye hazırlanıyor.

Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından Premier Lig'de adeta tepetaklak giden ve zor bir dönemden geçen Chelsea, kadrosunu Dünya Kupası'nı mutlu sonla tamamlayan Arjantin'in genç orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre Chelsea bu transferde sona yakın.

İngiliz devinin Benfica'ya bu transfer için 127 milyon euro ödemesi beklenirken, bu bedelin 40 milyon euroluk üç taksitle ödeneceği kaydedildi.

Yerine bir başka Arjantinli

Tarafların anlaşma için son detayları konuştuğu bilinirken, Benfica Fernandez'in yerini bir başka Arjantinli oyuncuyla dolduracak ve Racing Club forması giyen Carlos Alcaraz'ı kadrosuna katacak.

Benfica Başkanı Manuel Rui Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fernandez'in 120 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

Chelsea'den gelen teklifi daha önce kabul eden Fernandez şimdi kulüplerin de anlaşmasını ve önümüzdeki dönemde Premier Lig'de boy göstermeyi bekliyor.