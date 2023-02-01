Chelsea, Enzo Fernandez'i Benfica'dan 121 milyon euro'luk rekor anlaşmayla transfer etti

Chelsea, Benfica'nın orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 121 milyon euro bonservis karşılığında transferin son günü kadrosuna kattı.

Transfer perdesinin son gününde rekor geldi

Enzo Fernandez, Jack Grealish'i geride bıraktı

2031'e kadar Stamford Bridge'de

NE OLDU? Chelsea, Benfica forması giyen Enzo Fernandez'i 121 milyon euro'luk rekor bonservis ücreti karşılığında transfer etti. Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin Jack Grealish için ödediği 100 milyon sterlin, ligde ödenen en yüksek bonservisti. Benfica, Arjantinli oyuncuyu ağustos ayında 10 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı. Son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takımıyla şampiyonluk yaşayan Fernandez, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

DAHA FAZLASI: 22 yaşındaki Fernandez'in Stamford Bridge'deki sözleşmesi 2031 yılına kadar devam edecek.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty

FERNANDEZ İÇİN SIRADA NE VAR? Chelsea, 3 Şubat'ta Fulham'a ve 11 Şubat'ta West Ham'a karşı oynayacak. Fernandez için fazla bir hazırlık süreci olmayabilir.