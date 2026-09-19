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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Chelsea efsanesinin izinde: Rice tarihi bir rakama imza attı

Brighton & Hove Albion - Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier Lig
D. Rice
F. Lampard
G. Barry
İngiltere

Üçüncü yüzyıl!

Arsenal'in yıldızı Declan Rice, Premier Lig'de kariyerinde tarihi bir bireysel başarıya imza attı ve müsabakanın en önde gelen oyuncuları arasındaki yerini pekiştirmeye devam etti.

Rice, her zamanki gibi Arsenal'in bugün cumartesi akşamı Brighton karşısına çıktığı maça teknik direktör Mikel Arteta'nın belirlediği ilk on birde başladı ve bu durum ona unutulmayacak bir rakam kazandırdı.

Opta ağının verilerine göre "Rice bugün Premier Lig'de ilk on birde 300. maçına çıkıyor ve 27 yaş 249 günlük yaşıyla bu sayıya ulaşan Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusu oluyor".



Bu başarıya Rice'tan önce ilk on birde 300 maça 26 yaş 323 günlük yaşıyla ulaşan Gareth Barry ve onu takip eden, aynı rakamı 27 yaş 209 günlük yaşıyla elde eden Chelsea efsanesi Frank Lampard ulaşmıştı.

Arsenal (12 puan), Premier Lig'in 2026-2027 sezonunun beşinci haftasında Brighton (7 puan) ile karşılaşıyor.

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