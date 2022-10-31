NE OLDU? Nevin, yeni teknik direktör Graham Potter yönetiminde Chelsea oyuncularından bazılarının geliştiğini belirtirken Sterling'in formunda önemli bir değişiklik olmadığını söyledi.

Ve bu durumun, onun Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

NE DEDİLER: BBC Radio 5 Live'de konuşan Chelsea efsanesi şunları söyledi:

"Şu anda Raheem Sterling'i izliyorum ve Graham Potter'ın orada bulunduğundan beri bir istisna dışında her oyuncudan en iyisini aldığını gördüm.

"O isim de kesinlikle Raheem Sterling...

"Şu andaki gibi oynamaya devam ederse Dünya Kupası'na gidemez.

"Gerçekten çok kötü bir zaman geçiriyor ve şu anda berbat oynuyor. Performansı hiç iyi değil."

BÜYÜK RESİM: İngiltere'nin milli oyuncusu, yaz aylarında Manchester City'den Chelsea'ye katıldığından beri zayıf bir form grafiğine sahip...

Maviler için 11 lig maçında yer aldı ve şu ana kadar üç gol attı.

Yeni menajeri Potter tarafından son haftalarda, bir kanat oyuncusu olarak görevlendirildi.

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