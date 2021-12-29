Chelsea efsanesi John Terry yuvaya döndü

Kulüpten yapılan açıklamayla, John Terry'nin Chelsea akademisinde danışmanlık pozisyonuna getirildiği duyuruldu.

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1998 yılında başlayan Terry, 19 yıllık Chelsea macerası sırasında Stamford Bridge tribünlerinin en sevdiği isimlerden birine dönüşmüştü.

2017'de kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılan Terry, bir sezon Aston Villa forması giydikten sonra futbolu bırakmıştı. Ancak ayrılık uzun sürmedi.

Ne söylendi?

Geçen yaz Aston Villa'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Terry, Ocak ayından itibaren Chelsea'de yarı zamanlı danışman olarak çalışmaya başlayacak.

Birkaç aydır kulübün Cobham'daki antrenman tesislerinde bolca vakit geçiren 41 yaşındaki Terry, böylece altyapı organizasyonunda resmi bir göreve atanmış oldu.

Terry, Chelsea'nin Twitter'dan yaptığı duyuruyu mavi kalp emojileriyle yanıtladı. Kulübün altyapı direktörü Neil Bath ise resmi siteye şunları söyledi:

"John'u yeniden Cobham'da görmekten mutluyuz. Akademideki yeni jenerasyon genç oyunculara antrenörlük ve mentörlük yapacak."

"John'un Premier Lig'de hem dünya çapında bir futbolcu, hem de yardımcı antrenör olarak edindiği tecrübenin kulüp için paha biçilmez olduğunu belirtmeye gerek dahi yok."

Chelsea'nin unutulmazları arasında

19 yılda Chelsea formasını 713 kez terleten Terry, Ron Harris ve Peter Bonetti'nin ardından kulüp tarihinde en fazla maça çıkan üçüncü oyuncu.

Aynı zamanda kulüp tarihinin en başarılı kaptanı olan efsane savunmacı, Chelsea adına 67 gol attı ve 29 asist yaptı.

Chelsea'de 17 kupa kaldıran Terry, beş Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi ve beş FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

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