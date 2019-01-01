Chelsea, Eden Hazard'ın yerine Cengiz Ünder'i düşünüyor

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in sezon sonunda Chelsea'nin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Chelsea, Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın Real Madrid'e transfer olması durumunda yerini Roma forması giyen Cengiz Ünder ile doldurmayı planlıyor.

Turkish-Football' un haberine göre; sezon sonunda Chelsea'de Hazard'ın halefi Cengiz olabilir. Yaz transfer döneminde de adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Cengiz için Roma, 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.

Takımı gençleştirmek istediği belirtilen Chelsea'de Pedro ve Willian'ın sözleşmeleri de önümüzdeki sezon sona eriyor. Bu yüzden İngiliz ekibinin Cengiz'i kadrosuna katması yüksek ihtimal görünüyor.

Bir süredir sakatlığı bulunan Cengiz, bu sezon Roma formasıyla 25 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol, 9 asist ile oynadı. Başarılı futbolcunun Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Cengiz, 2017 yılında Roma'ya 13.4 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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