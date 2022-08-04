Maviler, İspanyol oyuncuyu kaybetmemek için işi sıkı tutuyor.

GOAL, Barcelona'nın Chelsea'nin defans oyuncusu Cesar Azpilicueta'yı transfer etmekten vazgeçtiğini doğrulayabilir.

İspanyol devi, geçen ay Bayern Münih'ten kulübe 50 milyon Euro karşılığında katılan Robert Lewandowski ile birlikte Azpilicueta'yı yaz transfer penceresi öncesinde öncelikli bir hedef haline getirmişti.

Azpilicueta, Stamford Bridge'deki sözleşmesinin son yılına girdi ve Camp Nou'da yeni bir mücadeleye açık olduğunu bildirildi, ancak Chelsea kaptanının satılık olmadığını açıkça belirtti.

Barcelona, ​​Azpilicueta transferinden neden çekildi?

GOAL, Clearlake Capital konsorsiyumunu Mayıs sonunda kulübü başarılı bir şekilde devralmaya yönlendiren Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin, Azpilicueta'nın bu yaz ayrılmayacak olmasında kilit bir role sahip olduğunu öğrendi.

Barça, Boehly'nin İspanya oyuncunun ayrılmasını onaylamayacağı konusunda ısrar etmek için araya girmeden önce birkaç gündür Maviler ile doğrudan görüşmelerde bulunuyordu.

Katalan takımı, herhangi bir nihai anlaşmaya bazı as oyuncularını dahil etmeyi bile teklif etti, ancak şimdi Azpilicueta konusunda yenilgiyi kabul ettiler ve alternatif seçeneklere bakacaklar.

Chelsea, Azpilicueta'yla yeni bir sözleşme imzalayacak mı?

Maviler şimdi, önümüzdeki yaz Azpilicueta'yı ücretsiz bir şekilde kaybetmemek için çalışmalara başlayacak.

GOAL, kulüp ve oyuncunun sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığını doğruluyor.

Azpilicueta'nın, Stamford Bridge'de kendisini 2024'e kadar kulüpte tutacak iki yıllık yeni bir anlaşma taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

32 yaşındaki oyuncu, Barça'da Xavi'nin takımına katılmayacağını ve 2022-23'te bir kez daha Chelsea'de Thomas Tuchel için önemli bir oyuncu olacağını kabul etti.

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