Brezilyalı oyuncu, İngiltere'nin ardından rotasını İspanya'ya çevirdi.

Manchester United'ın oyuncularından Alex Telles, yeni teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde Old Trafford'da sol bek pozisyonunda gözden düşmesinin ardından Sevilla'ya kiralandı.

Brezilyalı futbolcu, geçen dönem Luke Shaw'un arkasında savunmada yedek bir rol oynadı ve Tyrell Malacia'nın Feyenoord'dan transferi, onu 2022-23'te Kırmızı Şeytanlar için daha da küçük bir rol beklentisiyle karşı karşıya bıraktı.

Telles, Ocak ve Mayıs ayları arasında Endülüs kulübünde kiralık olarak oynayan United'dan takım arkadaşı Anthony Martial'in izinden giderek, daha düzenli dakikalar alabilmek için Sevilla'ya kiralanmayı kabul etti.

United, Telles'in Sevilla'ya transferiyle ilgili ne dedi?

Kırmızı Şeytanlar, Telles'in kiralık sözleşmesini onaylayan ve La Liga'daki yeni mücadelesinde şans dileyen resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Manchester United defans oyuncusu ve Brezilyalı futbolcu Alex Telles, 2022/23 sezonunu İspanya'da Sevilla ile kiralık olarak geçirmeyi kabul etti.

"Bu hamle Alex'in kariyerine Brezilya'da Juventude ve Gremio ile başladıktan sonra Türkiye'de Galatasaray, İtalya'da Internazionale, Portekiz'de Porto ve tabii ki İngiltere'de United'a geçmeden önce altıncı ülkede oynamasını sağlayacak.

"Takımın popüler ve profesyonel bir üyesi olan Telles, herkesin en iyi dilekleriyle United'dan ayrılıyor ve Kırmızı Şeytanların taraftarları, Sevilla'nın önümüzdeki sezon maçlarını yakından takip edecek.

Böylece Sevilla, son dönemde Galatasaray'dan transfer ettiği Fernando ve Marcao'nun yanına vatandaşları Telles'i de eklemiş oldu.

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