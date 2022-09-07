Premier Lig'e ve Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan Chelsea, deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi. Roman Abramovich'in kulüple bağlarının kopmasının ardından el değiştiren Chelsea'de yeni yönetimin kulübü daha ileriye taşıyabilmek için bu yönde bir karar verdiği ifade edildi.

Yaz transfer dönemi boyunca en fazla para harcayan İngiliz kulüplerinden biri olan Chelsea, şu ana dek oynanan altı Premier Lig karşılaşmasında 10 puan toplamıştı. Londra ekibinde görev yaptığı 20 ayda kulübe ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşatan Alman çalıştırıcı, UEFA Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanma onurunu da yaşamıştı.

Bu sezon şu ana dek Southampton, Leeds United ve Zagreb'e mağlup olan Chelsea, evinde oynadığı maçta Totteham'a karşı da puan kaybetmişti. Bu karşılaşmanın ardından Chelsea'nin kulüpte şampiyonluk yaşayan eski teknik direktörü Antonio Conte ile tartışan Tuchel'in yaşadığı bu polemik, dünya futbolunda geçtiğimiz haftaya damgasını vuran en önemli konu olmuştu.