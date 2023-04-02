Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Londra ekibi, büyük hayal kırıklığı yaratan İngiliz teknik direktörün görevine son verdi.

Premier Lig takımlarından Chelsea, 2-0 kaybedilen Aston Villa karşılaşmasının ardından sezon ortasında göreve gelen İngiliz teknik direktör Graham Potter’ın görevine son verildiğini duyurdu.

Eylül ayında şu anda Bayern Münih’in başında bulunan Thomas Tuchel’in yerine göreve gelen Potter yönetiminde 12 maç kazanan Chelsea, 11 kez yenildi.

Potter’ın takımı Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkartmasının hatırlatıldığı açıklamada genç teknik direktöre kariyerinin ilerleyen bölümü için başarı dilendi.

Favori Nagelsmann

Öte yandan Chelsea’nin bir sonraki menajeri ise henüz netleşmedi. Çok sayıda bahis sitesi ise Chelsea’nin yeni teknik direktörünün kim olacağına dair açıklan bahislerde Julian Nagelsmann’ı favori gösterdi.

Bayern Münih’teki görevine son verilen genç çalıştırıcının yanı sıra Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane da diğer güçlü adaylar olarak öne çıkarken, Nagelsmann’ın da Premier Lig’de görev yapmaya sıcak baktığı biliniyor. Bayern Münih öncesinde Leipzig ve Hoffenheim’ı çalıştıran Nagelsmann, geçtiğimiz sezon takımını Bundesliga şampiyonluğuna taşımayı başarmıştı.