Maviler'in Gabonlu yıldızı sahalara kavuştu ancak hayal ettiği gibi Stamford Bridge'de değil.

NE OLDU? Gabonlu forvet, Chelsea'nin ocak transfer dönemi operasyonunun kurbanı oldu ve Barcelona'dan geldikten aylar sonra gözden düştü. Aubameyang ayrıca Chelsea'nin 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunun dışında bırakıldı ve kendisini halı sahaya attı. Instagram'da yayımlanan fotoğrafta, yıldız futbolcunun 9 numaralı forması hâlâ sırtındaydı.

Instagram

DAHA BÜYÜK RESİM: Aubameyang, Chelsea formasıyla çıktığı 17 maçta sadece üç gol kaydetti ve 21 Ocak'ta Liverpool ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan bu yana hiç forma giyemedi. Graham Potter, son üç Premier Lig karşılaşmasında alternatif seçenekleri tercih etti.

SIRADA NE VAR? Aubameyang'ın ocak transfer döneminde batı Londra'dan ayrılacağı konuşuldu. MLS ekiplerinden bazı takımların Kongolu yıldıza ilgi gösterdiği söylendi. Ancak Auba, şimdilik Chelsea'de olmaya devam ediyor ve yaz boyunca, toplu oyuncu satışının bir parçası olması bekleniyor.