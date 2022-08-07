Chelsea'de geçirdiği iki yılda kendisini ilk 11'de kabullendiremeyen Werner, kulüp tarihinin en golcü ismi olduğu Leipzig'e dönebilir.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Alman oyuncu Timo Werner, eski takımı Leipzig'e dönmeye hazırlanıyor. 2016-2020 yıllarasında oynadığı Alman ekibinde 95 gole imza atan ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Werner, Sky Sport Almanya'nın aktardığı habere göre Leipzig'in kendisine yaptığı teklifi kabul ederek, beklemeye geçti.

Chelsea ve Leipzig arasındaki görüşmeler son aşamaya gelirken, transferin beklenenin aksine kiralık değil bonservisle gerçekleşecek. Premier Lig'de geçirdiği iki sezonda kendisinden beklenen katkıyı vermekten uzak görünen Werner, buna rağmen Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası gibi turnuvalarda şampiyonluk yaşamayı başarmıştı.

Öte yandan Werner'in Leipzig'e transfer olması Fenerbahçe'nin bir süredir gerçekleştirmek istediği Alexander Sörloth'un takımdan ayrılmasının da önünü açabilir. Leipzig'in hücum rotasyonunda Andre Silva ve Christopher Nkunku gibi isimlerin gerisinde yer alan Sörloth, Werner'in olası transferinin ardından Alman ekibi tarafından gözden çıkartılabilir.