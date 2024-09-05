Chelsea, yoğun bir sezon planı nedeniyle sürpriz bir kararla Cole Palmer'ı UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosuna almadı.

Chelsea, bu sezonki yoğun fikstürü yönetmek amacıyla sürpriz bir karar alarak Cole Palmer'ı UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosuna dahil etmedi.

Chelsea, bu sezon Premier Lig, FA Cup, Carabao Cup ve Konferans Ligi’nin yanı sıra gelecek yıl haziran ayında başlayacak olan yeni genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası’nda da mücadele edecek. Londra ekibi, 2021’de Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak bu turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Bu yoğun fikstürü ve 2026 Dünya Kupası elemeleri ile Uluslar Ligi maçlarını göz önünde bulunduran Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca ve ekibi, bu hafta sakatlık nedeniyle İngiltere kadrosundan çekilen Palmer'ı grup aşaması kadrosuna almama kararı verdi.

Lavia ve Fofana da alınmadı

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Romeo Lavia ve Wesley Fofana da kadro dışında bırakılan isimler arasında yer aldı. Chelsea'nin diğer yıldız ismi Reece James, şu anda hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olmasına rağmen kadroda yer buldu, ancak İngiliz savunmacı Ben Chilwell kadroya dahil edilmedi.

Kulüp, UEFA'nın izin verdiği 25 oyuncu yerine sadece 24 oyuncu bildirdi. Bunun sebebi, son dönemde yetiştirilen altyapı ı oyuncularının satışları nedeniyle UEFA'nın kulüp bünyesinde yetişmiş oyuncu sayısı gereksiniminin karşılanamaması.

Reguilon da kadro dışı

Bu arada, Tottenham da Djed Spence ve Sergio Reguilon'u UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kadrosuna almadı. Ange Postecoglou’nun takımı, çarşamba akşamına kadar UEFA'ya maksimum 25 kişilik kadro bildirmek zorundaydı, ancak aynı nedenlerle sadece 23 oyuncu listeleyebildi.

Geçen sezon Leeds ve Genoa'da kiralık oynayan Djed Spence, yaz dönemi boyunca Tottenham’ın ilk takımına yeniden dahil olmuştu ancak sezonun ilk yarısında Avrupa’da forma giyemeyecek. Reguilon'un kadro dışında kalması ise sürpriz olmadı, zira İspanyol savunmacı kulüp için fazla görülüyor ve hâlâ takımdan ayrılabilir, çünkü Türkiye transfer dönemi hâlâ açık.