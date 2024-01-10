Chelsea, Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva'yı transfer etmek istiyor

Mauricio Pochettino'nun takımı 20 yaşındaki genç stoper için kesenin ağzını açtı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden pahalı oyuncularla güçlendiren Chelsea’nin kış transfer döneminde de önemli bir imzaya hazırlandığı öne sürüldü. Londra ekibinin Portekiz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olarak gösterilen Antonio Silva için Benfica’ya 52 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı ifade edildi.

Portekiz basınından A Bola’da yer alan haberde Manchester United’ın da 20 yaşındaki genç yıldızla ilgilendiği kaydedilirken, Silva’nın Ocak ayında takımda takımdan ayrılması oldukça düşük bir ihtimal olarak nitelendirildi.

Genç ama etkili

Bu sezon tamamı ilk 11’de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon da 30 lig maçında oynamıştı.

Futbol dünyasında önümüzdeki yılların en önemli stoperlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Silva oldukça genç olmasına rağmen pozisyon alma ve pas yeteneğiyle göz dolduruyor. Son dönemde Portekiz A Milli Takımı formasını da giyen Silva’nın dev kulüplerin kendisine yönelik yoğun ilgisine rağmen Benfica’dan en erken 2024 yazında ayrılması bekleniyor.