Maviler'in başkanı, Premier Lig'de alınan mağlubiyetin ardından sinirlerine hakim olamadı.

NE OLDU? Bu sezon menajerleri Thomas Tuchel ve Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea, Premier Lig tablosunun alt sıralarına doğru düşmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Ligi'nde 12 mağlubiyet alırken sadece 10 galibiyet aldılar ve ayrıca, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı toplamda 2-0 geride bulunuyorlar.

BÜYÜK RESİM: Boehly, son iki transfer döneminde yeni transferlere 600 milyon £ (745 milyon $) yatırım yaparken takımından çok daha fazlasını bekliyordu.

Graham Potter'ın görevine son verdi ve takımın başına bir Chelsea efsanesi olan Frank Lampard'ı geçici menajer olarak getirdi.

Kulübün başarılı olması için büyük bir çaba sarf eden başkan, bazı oyuncularının mevcut standartlarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

VE DAHA FAZLASI: The Telegraph'a göre Todd Boehly, Brighton'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından sinirlerine hakim olamadı ve soyunma odasına girdi.

Öncelikle Lampard'ın maç sonrası analizlerini bitirmesine izin verdi. Daha sonra başkan, performanslarının "Utanç verici!" olduğunu vurguladı.

Ancak, özellikle Salı günü Stamford Bridge'de Real Madrid'e karşı oynayacakları maçı işaret ederek hala kazanabilecekleri bir şeyler olduğunun altını çizdi.

Chelsea, maçın sonunda bazı taraftarların ciddi protestolarıyla da karşı karşıya kaldı.

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SIRADA NE VAR? Maviler'in şimdilik en büyük dikkati, Salı günü oynayacakları Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçı olan Real Madrid'de olacak.

Chelsea, İspanyol devini eleyerek bu sezonki hayal kırıklığı yaratan performansına bir nebze de olsa son vererek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.