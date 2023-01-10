Portekizli yıldız, Chelsea ile bir anlaşmaya vardıktan sonra Premier Lig'e taşınmaya hazırlanıyor.

NE OLDU? The Athletic'in haberine göre Chelsea, Portekizli Joao Felix'i Atletico Madrid'den kiralamak için sözlü anlaşmaya vardı. Maviler'in, Premier Lig'deki rakipleri Arsenal ve Manchester United'ı bu transfer yarışında mağlup ettikten sonra Felix için yaklaşık 11 milyon euro ödemesi bekleniyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Bu hamle, Chelsea'nin zorlu bir dönemden geçtiği esnada geldi. Graham Potter'ın ekibi Premier Lig tablosunda 10. sıraya geriledi ve pazar günü Manchester City'e 4-0 yenilerek FA Cup'tan elendi. Chelsea ayrıca Davide Datro Fofana ve Benoit Badiashile'yi de kadrosuna kattı.

VE DAHA FAZLASI: Felix, Atletico'da zor zamanlar geçirdi ve 127 milyon euro'luk fiyat etiketine ulaşmak için mücadele etti. Portekizli oyuncu bu sezon şu ana kadar sadece dört La Liga golü atabildi.

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BİLİYOR MUYDUNUZ? Felix, 2006'da Cristiano Ronaldo (21 yıl 32 gün) ve 1966'da Antonio Simoes'ten sonra ( 217 gün) Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü en genç Portekizli futbolcu. (23 yıl 13 gün).

SIRADA NE VAR? Maviler, perşembe günü Premier Lig'de Craven Cottage'da Fulham'a karşı mücadele edecek.