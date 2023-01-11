Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiralık olarak transfer etti. Portekizli, sezonu Stamford Bridge'de tamamlamaya hazırlanıyor.

NE OLDU? Manchester United ve Arsenal'in bir aşamada Joao Felix'i transfer etmek için uğraştığı bildirildi, çünkü onlar da kendi hücum hatlarına takviye yapmaya çalışıyorlar. Ancak Chelsea aradan sıyrıldı ve bildirilene göre Joao Felix, 10 milyon sterlin karşılığında Maviler'e kiralandı.

NE SÖYLENDİ? Felix, Chelsea'nin resmî internet sitesine yaptığı açıklamada bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve ben de bu takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum. Bu yüzden burada olduğum için çok çok mutluyum ve Stamford Bridge'de oynamak için çok heyecanlıyım."

DAHA BÜYÜK RESİM: Chelsea'nin Atletico ile olan anlaşması satın alma opsiyonunu içermiyor, bu da Felix'in yaz aylarında Wanda Metropolitano'ya geri döneceği anlamına geliyor. La Liga devi, 2019'da potansiyeli yüksek yıldız için Benfica'ya 126 milyon euro ödedikten sonra 23 yaşındaki futbolcunun kalıcı olarak ayrılmasına olumsuz bakıyor ve İngiltere'ye kısa vadeli bir geçişi onaylıyor. Atletico, Felix'in 2027'ye kadar kulüple bağlı olduğunu doğrulayan resmî bir açıklama yaptı.

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SIRADA NE VAR? Son dönemde kötü bir form grafiği çizen Chelsea, 28 kez millî forma giyen Felix'in, yeni bir ortamda katkı vermesini umuyor olacak.