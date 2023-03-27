Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Samet Çayır
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Joao Felix Chelsea 2022-23Getty
Premier LigChelsea vs Aston VillaChelseaAston Villa

Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek.

Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Graham Potter'ın ekibi, Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. 1 Nisan Cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

TarihSaatMaç
1 Nisan Cumartesi19.30Chelsea - Aston Villa

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