İngiltere Premier Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.
Ligde yeni haftanın programı açıklandı. Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek.
Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Graham Potter'ın ekibi, Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. 1 Nisan Cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.
|Tarih
|Saat
|Maç
|1 Nisan Cumartesi
|19.30
|Chelsea - Aston Villa