Teknik direktörlük için geçici olarak Frank Lampard’ı göreve getiren Chelsea yönetimi, adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

Premier Lig’de adeta kabus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde de Real Madrid’e elenen Chelsea’de teknik direktör belirsizliği sürerken, İngiliz ekibinin gelecek sezona Mauricio Pochettino ile girmek istediği öne sürüldü. İngiliz basınından Sky Sports’ta yer alan habere göre Chelsea ile Pochettino arasındaki ilk görüşme geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

İki tarafın Eylül ayında Thomas Tuchel görevden ayrıldığında da bir görüşme gerçekleştiği ancak bu birlikteliğin o dönem gerçekleşmediği kaydedildi.

Nagelsmann da listede

Temmuz 2022’de PSG’den ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan 51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Premier Lig’de daha önce Tottenham ve Southampton gibi önemli kulüpleri çalıştırmıştı.

Tottenham’ı Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkartan ve büyük bir başarıya imza atan Pochettino, PSG’den ayrılmasın ardından iki kez Real Madrid ile de masaya oturmuştu.

Chelsea’de Pochettino dışındaki adayların Zinedine Zidane, Luis Enrique, Julian Nagelsmann ve Diego Simeone olduğu kaydedilirken, geçtiğimiz hafta da Nagelsmann ile bir görüşme gerçekleştirilmişti.