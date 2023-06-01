Premier Lig devi Chelsea, aradığı stopere astronomik bir ücret vermek zorunda kalmayacak.

NE OLDU? The Guardian'ın haberine göre Chelsea, Brighton'ından Levi Colwill için gelen 30 milyon Sterlin'lik teklifi kabul etmedi.

Colwill, 2022-23 sezonunu Chelsea'den kiralık olarak Brighton'da geçirdi ve performansıyla herkesi etkiledi. Toplamda 22 kez forma giyerken bu maçların 17'sine ilk 11'de başladı.

BÜYÜK RESİM: Maviler, Colwill'i gelecekleri için kilit bir oyuncu olarak görüyor ve yeni teknik direktör Mauricio Pochettino, 20 yaşındaki stopere Thiago Silva, Benoit Badiashile, Wesley gibi isimlerle rekabet etme şansı verecek gibi görünüyor.

Fofana, Kalidou Koulibaly ve Trevor Chalobah'ın da tecrübelerinden yararlanacak. Ancak, bazı stoperlerin önümüzdeki yaz takımdan ayrılmasıyla ona şans da doğabilir.

VE DAHA FAZLASI: Colwill'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor olsa da kulüp, genç oyuncuyu yeni ve uzun vadeli bir anlaşmayla takıma bağlamak istiyor.

Öte yandan Chelsea, ekonomik durumdan dolayı bazı sınırlamalara maruz kalmamak için genç oyuncusunu satabilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Premier Lig sezonunun sona ermesiyle Colwill, oyuncusu olduğu Chelsea'ye geri dönecek ve geleceğinin şekillenmesi için şimdilik beklemede olacak.