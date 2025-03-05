Chelsea antrenmanında uzun yıllar boyunca unutulmayacak kavga!

Eski Chelsea oyuncusu Wayne Bridge, antrenmanda yıllar önce antrenmanda yaşanan bir kavganın detaylarını açıkladı.

Eski Chelsea yıldızı Wayne Bridge, antrenmanda yaşanan ve unutamadığı bir kavgayı anlattı. The Dressing Room podcast’inde konuşan Bridge, Andriy Shevchenko ve Tal Ben Haim arasında yaşanan fiziksel gerginliği detaylandırdı.

2003-2009 yılları arasında Chelsea forması giyen ve kulüpte dört büyük kupa kazanan Bridge, antrenman sahasında zaman zaman tansiyonun yükselebileceğini söyledi. Ancak, Shevchenko’nun İsrailli savunma oyuncusu Tal Ben Haim’i bir anda yere seren yumruk kombinasyonu, unutulmaz bir anı olarak hafızasında kaldı.

"Oyun bitti, Tal Ben Haim yere serildi"

Bridge, Joe Cole ve Carlton Cole’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gördüğüm en iyi kavga Shevchenko ve Tal Ben Haim arasında yaşandı. Tal insanları ezmeyi severdi. Aralarında birkaç olay geçmişti. Sheva onu uyardı ama Tal pes etmedi. Sonunda, Sheva harika bir yumruk kombinasyonu attı. Jab, cross, hook, cross… Bam, bam, bam, bam! Ve oyun bitti. Bitti dostum."

Shevchenko’nun attığı yumruklarla yere düşen Ben Haim’in büyük bir gurur kırıklığı yaşadığını belirten Bridge, "Sadece gururunu bir kenara bırakıp yoluna devam etti ve bir daha Sheva’nın yanına yaklaşmadı." dedi.

Shevchenko Chelsea’de beklentileri karşılayamadı

Ukraynalı forvet Andriy Shevchenko, 2006 yılında büyük umutlarla AC Milan’dan Chelsea’ye transfer oldu. Ancak Stamford Bridge’de geçirdiği iki sezonda 77 maçta sadece 22 gol atabildi ve 2008’de Milan’a geri döndü.

Takımda istediği başarıyı yakalayamasa da, antrenmanda gösterdiği mücadeleci ruhu ve fiziksel gücüyle takım arkadaşları üzerinde farklı bir etki bıraktı.

Ben Haim ise Chelsea’de sadece bir sezon oynadı ve 23 maçın ardından Manchester City’ye transfer oldu.