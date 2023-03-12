Maviler'i seçen genç oyuncu, kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

NE OLDU? Phoenix All Stars Akademisi, sosyal medya hesabından Richards'ın Chelsea ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

Phoenix'in kurucusu Craig Butler, Instagram sayfasında Richards'ın Maviler ile anlaşma imzaladığı anları yayımladı.

17 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yepyeni bir sayfa açarak İngiltere'nin yolunu tuttu.

NE SÖYLEDİLER: "Tarih yazıldı. Phoenix All Stars Futbol Akademisi, 12 yaşından beri bizimle birlikte olan Dujuan Richards'ın Chelsea ile ön sözleşmesi imzaladığını gururla duyuruyor.

"Richards, futbol kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürecek" diye yazıldı.

BÜYÜK RESİM: Richards geçen sezon takımı için 31 gol atıp 19 asist yaptıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çekti.

Genç forvet, Newcastle United'ın da ilgisini çekmişti ve onlarla sözleşme imzalaması bekleniyordu.

Ancak, 17 yaşındaki oyuncu kararını Maviler'den yana verdi ve kariyerine Londra ekibi Chelsea ile devam etme kararı aldı.

SIRADA NE VAR? Richards şu anda, Salı günü Trinidad & Tobago ile hazırlık maçı yapacak olan Jamaika Milli Takımı'nda bulunuyor.

Chelsea ise Cumartesi günü Premier Lig'de Everton'ı konuk edeceği maç için hazırlıklarını sürdürüyor.