Chelsea geçen sezonu zirvede tamamladı. 2025-26 Premier Lig sezonu belirleyici son aylarına girerken, Chelsea dünya futbolunda en çok rağbet gören biletlerden biri olmaya devam ediyor.

Liam Rosenior'un liderliğinde Blues, ilk dörtte yer alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarına geri dönme hedeflerini içeren yüksek riskli bir bahar programı izliyor.

Geçen sezonun Avrupa'daki başarısının ardından, Stamford Bridge'deki atmosfer, Estêvão, João Pedro ve Cole Palmer gibi isimlerin yer aldığı yenilenmiş kadroyu görmek için akın eden taraftarlarla birlikte doruk noktasına ulaştı.

Chelsea'nin hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde zafer peşinde koşacağı gelecek sezon, maçlarını izlemek için biletleri nasıl edinebilirsiniz? GOAL, 2025/26 sezonunda Blues'u canlı izlemek için hangi seçeneklerin olduğunu size gösterecek.

Chelsea'nin 2026 sezonundaki maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Yarışma Bilet 4 Mart Çarşamba, 20:00 Aston Villa'da (D) Premier Lig Bilet 7 Mart Cumartesi, 17:45 Wrexham'da (D) FA Kupası 5. Tur Bilet 10/11 Mart, 20:00 TBD (İlk Maç) Şampiyonlar Ligi R16 Bilet 14 Mart Cumartesi, 17:30 Newcastle United (H) Premier Lig Bilet 17/18 Mart, 20:00 TBD (İkinci Maç) Şampiyonlar Ligi R16 Bilet 21 Mart Cumartesi, 17:30 Everton'da (D) Premier Lig Bilet 11 Nisan Cumartesi, TBC Manchester City (H) Premier Lig Bilet 18 Nisan Cumartesi, TBC vs Manchester United (H) Premier Lig Bilet 2 Mayıs Cumartesi, TBC vs Nottingham Forest (H) Premier Lig Bilet 9 Mayıs Cumartesi, TBC Liverpool deplasmanı (D) Premier Lig Bilet 17 Mayıs Pazar, TBC Tottenham Hotspur (H) Premier Lig (Derbi) Bilet 24 Mayıs Pazar, 16:00 Sunderland'da (D) Premier Lig (Son Gün) Bilet

Chelsea 2026 biletleri nasıl satın alınır?

Chelsea maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunmaktadır.

Bu biletleri genellikle kulübün resmi bilet portalından satın alabilirsiniz. Bu portal, kulübün web sitesinde bulunur.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada dağıtır.

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine Ardından, genellikle önceki satın alımlarından elde ettikleri sadakat puanlarına göre sıralanan kulüp üyelerine Ve son olarak "Genel Satış" döneminde halka.

Resmi portal, taraftarların Chelsea biletlerini satın almaları için en güvenli yol olsa da, maça gitmek isteyenler, kendilerine bir yer ayırtmak için StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirler.

Chelsea 2025/26 biletleri ne kadar?

Chelsea, maçlarını talep ve statüye göre AA-G kategorilerine ayırır. Aşağıda listelenen fiyatlar, Chelsea'nin oynayacağı en yüksek puanlı maçlar olan AA kategorisi maçlar içindir.

Stamford Bridge'de tek maçlık bilet arayan yetişkin Chelsea taraftarları, 40 sterlinin altında bilet bulmakta zorlanacaktır (ancak görüş alanı kısıtlı koltuklar genellikle 30 sterlinin altındadır). Bu rakam, koltuk konumu, maç programı, tarih ve rakip gibi faktörlere bağlı olarak daha da artacaktır.

Aynı koltuk, maçtan maça farklı fiyatlara sahip olabilir. Chelsea biletlerine genel olarak yüksek talep olması, çoğu seçeneğin taraftarlar bakamadan bile tükenebileceği anlamına gelir. Müsaitlik ve fiyatlar hakkında ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını takip edin.

Alan Yetişkin 65 yaş üstü Genç Y-Yetişkin Doğu Üst 78,00 39 39,00 59 Doğu Alt 52,00 26,00 26,00 39,00 Batı Alt 78,00 Yok Yok Yok Matthew Harding Üst 71,00 Yok Yok Yok Matthew Harding Alt 66,00 Yok Yok 49,50 Kulübe Üst 71,00 Yok Yok Yok Alt Kasa 66,00 Yok Yok 49,50 Sınırlı Görüş Doğu Üst Kat 52,00 Yok Yok Yok Sınırlı Görüş MH Alt 27,00 Yok Yok Yok

Chelsea sezon biletlerini nasıl alabilirim?

Sezonluk bilet, 2025/26 sezonunda Chelsea'nin Premier League'deki tüm iç saha maçlarını Stamford Bridge'de izleyebilmenin tek yoludur. Bu bilet, sahibine tüm heyecan verici lig maçları için tribünde ayrılmış bir koltuk garantisi verir. Yetişkin sezonluk biletlerin fiyatı yaklaşık 700 £'dan başlar ve yaşlılar ve gençler için indirimler mevcuttur.

Ancak Stamford Bridge'de sezonluk biletlere olan talep, arzı çok aşıyor ve bu da biletleri elde etmeyi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Bunların altın tozu gibi olduğunu söylemek abartı olmaz.

Chelsea sezonluk bilet başvuru sürecini başlatmak için kulüp üyesi olmanız gerekir. Bundan sonra, çok fazla özveri ve şans gerekir.

Sezonluk biletler için bekleme listesi yoktur; bunun yerine Chelsea FC, başvuru sahiplerinin sezon boyunca çok sayıda CFC futbol maçına katılmasını gerektiren Sadakat Puanı sistemi kullanır. Ancak, puan şartını karşılasanız bile, başvurunuzun başarılı olacağı garantisi yoktur.

Şu anda Chelsea'nin yaklaşık 28.000 sezonluk bilet sahibi vardır ve bu, Stamford Bridge'in 40.341 kişilik kapasitesinin önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Mevcut abonelerin büyük çoğunluğu, her sezon öncesinde sezonluk biletlerini yeniler. 100.000'den fazla üyeyle, her maç için üyelere ayrılan yaklaşık 5.000 bilet için yoğun bir rekabet vardır. Sonuç olarak, sadece çok küçük bir yüzdeye sahip taraftarlar sezonluk bilet başvurusunda bulunmak için yeterli puanı biriktirebilir.

Chelsea konukseverlik biletleri ve paketleri nasıl alınır?

Stamford Bridge'de lüks bir maç günü deneyimi yaşamak için, neden bir adım atıp kulübün konukseverlik seçeneklerinden birinin tadını çıkarmayasınız?

Koltuklarınızda rahat bir açık büfe yemek seçeneğinden özel izleme odasının mahremiyetine kadar uzanan çeşitli paketler arasından seçim yapabilirsiniz; bu seçenekler arasında her zevke ve bütçeye uygun bir seçenek mutlaka vardır. Konukseverlik seçenekleri, hala mevcutsa kısa sürede rezerve edilebildiğinden, planlarınızı aylar öncesinden yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz, lüks bir deneyim için Stamford Bridge'e son dakika sürpriz bir gezi yapabilirsiniz.

Ancak, daha popüler maçların biletleri daha erken tükenme olasılığı daha yüksektir. Yerinizi garantilemenin en kolay yolu, kulübün web sitesindeki konaklama bölümünü takip ederek bireysel seçeneklerinizi öğrenmektir.

Stamford Bridge çevresinde kalınacak yerler

Stamford Bridge çevresinde ve daha geniş Londra bölgesinde ziyaretçilerin konaklayabileceği birkaç otel bulunmaktadır.

Aşağıdaki interaktif harita, stadyumun hemen yakınında bulunan seçenekleri göstermektedir, ancak şehirdeki toplu taşıma sistemi, daha uzak mesafeler için kolay seyahat seçenekleri sunmaktadır.

Stamford Bridge'in tarihi

Stamford Bridge, Batı Londra'nın Fulham semtinde bulunan bir futbol stadyumudur ve 1905'ten beri Premier League kulübü Chelsea'nin ev sahipliği yapmaktadır.

40.341 kişilik kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük 11. futbol stadyumudur. Yıllar boyunca büyük değişiklikler geçiren stadyum, en son 1990'larda modern, tamamen koltuklu bir stadyuma dönüştürülmüştür.

Stamford Bridge, yıllar boyunca kriket, rugby birliği, rugby ligi, speedway, tazı yarışı, beyzbol ve Amerikan futbolu gibi birçok spor dalına da ev sahipliği yapmıştır.