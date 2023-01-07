Premier Lig'de zor bir dönemden geçen Chelsea, kadrosunu büyük bir potansiyelle takviye etti.

Son dönemde yetiştirdiği hemen her süper yıldız potansiyelli oyuncuyu Real Madrid'e yolcu eden Brezilya futbolu, Vasco da Gama forması giyen Andrey Santos'u Chelsea'ye uğurladı.

İngiliz ekibi kontratında 42 milyon dolara serbest kalma maddesi bulunan genç oyuncuyu 15 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen takımıya 38 kez A takım karşılaşmasına çıkan Santos, Brezilya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Tek Brezilyalı Silva

İlk sezonunda 38 maçta sekiz kez fileleri sarsan Santos'un Lonra ekibindeki uyum süreci ve takıma sunacağı katkı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Premier Lig'de oynadığı son sekiz karşılaşmada bir galibiyette kalan Chelsea'nin mevcut kadrosundaki tek Brezilyalı oyuncu Dünya Kupası'nda da ülkesinin formasını giyen deneyimli stoper Thiago Silva'ydı.

Brezilya futbolunun yetiştirdiği bir diğer süper yetenek Endrick de geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e transfer olmuştu.