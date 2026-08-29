AZ, bu sezon Eredivisie’de hâlâ hatasız ilerliyor. Cumartesi akşamı ligdeki dördüncü maçını da kazandı. Alkmaar’daki ekip, Go Ahead Eagles’ı tam 5-2 mağlup etti.

İlk yarıda özellikle tuhaf goller dikkat çekti. Dave Kwakman, maçın başlarında Victor Edvardsen’e çarpan bir uzak mesafe şutuyla perdeyi açtı: 1-0.

Leeroy Echteld’in takımı AFAS Stadyumu’nda oyunun mutlak hakimiydi, ancak bu üstünlüğü uzun süre daha fazla gole çeviremedi. Bu yüzden Go Ahead Eagles, adeta yoktan var ettiği bir pozisyonla skora yeniden denge getirdi.

Melle Meulensteen’in şutu yön değiştirdi ve bu nedenle AZ kalecisi Jari De Busser güçlükle kurtarış yapabildi. Dönen topu önünde bulan Edvardsen’in vuruşunda ise çaresiz kaldı: 1-1.

AZ, devre arasından önce Ro-Zangelo Daal sayesinde yeniden öne geçti. Onun vuruşu da yön değiştirdi: 2-1. Bu nedenle Go Ahead Eagles kalecisi Kjetil Haug’a yine neredeyse hiçbir kusur yüklenemedi.

Echteld’in ekibi ikinci yarıya da çok güçlü başladı, çünkü fark birkaç dakika içinde artırıldı. Lewis Schouten, ilk haftalarda Alkmaar ekibinin sol beki olarak son derece güçlü bir izlenim bırakan Meksikalı Mateo Chávez’den milimetrik bir pas aldı: 3-1.

Chávez, 68. dakikada o da gole ortak oldu. Go Ahead Eagles’ın hatalı çıkışını değerlendirdi ve topu direğin altından ağlara kararlı bir vuruşla gönderdi: 4-1. Bu, gecenin tek güzel golü değildi. Daal, topu harika bir şekilde uzak köşeye kıvırarak bir kez daha kalitesini gösterdi: 5-1.

Uzatma dakikalarının derinlerinde Go Ahead bir gol buldu. Oyuna sonradan giren Stefan Ingi Sigurdarson’un vuruşu her iki direğin iç kısmına da çarpıp yeniden sahaya döndü, ardından Mathis Suray tamamladı: 5-2.



