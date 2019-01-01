Charlie Nicholas: Arsenal'in Mesut Özil'e veda etme vakti geldi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye kupayı kaptıran Arsenal'da Mesut Özil için yolun sonu geldi.

'in efsane oyuncularından Charlie Nicholas, Mesut Özil ve birkaç oyuncuyla vedalaşma vaktinin geldiğini söyledi.

Takımda fazla forma şansı bulamayan Mesut Özil hakkında konuşan Nicholas, "Çok üzücü bir hikaye çünkü o gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Özil bazen kendi oyunundan fedakarlık ederek diğer futbolculara asist yapıyor ve yardım ediyor. Ama bu durum işe yaramadı çünkü bazıları onun oyununu anlayamadı. Üzücü bir durum çünkü henüz buradaki işi bitmemişti. Büyük maçlarda kendini gösteremedi." ifadelerini kullandı.

Kulüp ile Özil'in anlaşamamasının nedeninin maaş konusu olduğunu düşünmeyen eski futbolcu, "Ücretiyle ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bence o sadece sevilmek ve bir yıldız gibi davranılmak istiyordu. Artık Arsenal'de bir yıldız değil. Veda vakti geldi."



Arsenal geçtiğimiz günlerde finalinde 'ye 4-1 mağlup olarak kupayı kaldırma şansını yitirmişti.