Cezayir'de şok... Acaba kurban Ürdün mü olacak?

Cezayir milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Arjantin’e 3-0’lık ağır bir yenilgiye uğramasının ardından iç kriz yaşadı. Oyuncular, yıldız Lionel Messi’nin liderliğindeki dünya şampiyonu takıma karşı oynadıkları maçın ardından kendilerine yöneltilen “haksız” eleştirilerin şiddetini reddettiler.

Cezayirli “Compétition” gazetesi, “Çöl Savaşçıları”nın oyuncularının, maçın ardından kopan medya fırtınası nedeniyle teknik kadroya ve heyet üyelerine karşı şiddetli hoşnutsuzluklarını dile getirdiklerini ve “abartılı” tepkileri kabullenmenin zor olduğunu vurguladıklarını bildirdi. Dünyanın en iyi oyuncularını barındıran ve uluslararası sıralamada birinci sırada yer alan bir takıma karşı alınan mağlubiyet karşısında bu tepkileri kabullenmenin zorluğunu vurguladılar.

Gazete, oyuncuların teknik yeteneklerini sorgulayan eleştirilere şaşırdıklarını, hatta sadece bir maçın ardından milli takım forması giymeye layık olup olmadıklarının bile sorgulanmasına kadar varan eleştirilerle karşılaştıklarını belirtti. Oyuncular, bazı yorumcular ve gazetecilerin objektif spor analizinin sınırlarını aştığını düşündüler.

Fransız Nice kulübünün yıldızı orta saha oyuncusu Hisham Boudawi, “Tango” karşısında sergilediği performansa yöneltilen sert eleştirilerden büyük ölçüde etkilendi; bu durum, takım liderlerini krizi kontrol altına almak ve Ürdün ile oynanacak kritik maç öncesinde oyuncuların zihinsel konsantrasyonunu korumak için müdahale etmeye itti.

Teknik direktör Vladimir Petković’in yönetimindeki milli takım, turnuvadaki gidişatında belirleyici bir dönüm noktası olan Ürdün maçı öncesinde, bu hayal kırıklığı ve öfkeyi pozitif enerjiye dönüştürmeye çalışıyor. "Yeşiller", ikinci tura yükselme umutlarını canlandırmak için galibiyete güveniyor ve eleştirenleri susturup takımın yetenekleri hakkındaki tartışmaları sonlandırmak için sahada verilebilecek tek ikna edici cevabı sunmayı hedefliyor.