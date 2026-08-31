Real Madrid, Racing Santander oyuncusu Sergio Martinez ile sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 3 milyon euro karşılığında transfer anlaşmasını tamamladı.

Marca gazetesi, 19 yaşındaki oyuncunun Real Madrid Castilla'ya katılacağını, ancak aynı zamanda A takım antrenmanlarına da çıkma imkânına sahip olacağını, kendisinin 2030'a kadar sözleşmeyle bağlanacağını belirtti.

Sergio Martinez, bu sezon takımının yükselişinin ardından ikinci ligdeki ilk maçına çıkıp bir de gol attıktan sonra Real Madrid'e geliyor.

Anlaşma, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ödenmesiyle sonuçlandırıldı. Racing de resmi açıklamasında bunu doğruladı ve şu ifadeleri kullandı: "Racing ve Real Madrid, Sergio Martinez'in transferi konusunda anlaşmaya vardı."

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Madrid kulübü, Racing'i oyuncuya bağlayan sözleşmedeki serbest kalma bedeli olarak belirlenen tutarın tamamını tek seferde ödemeyi taahhüt ediyor."

Racing ayrıca, kulüp akademisinde baştan sona yetişen genç oyuncusuna duygulu bir veda mesajı göndermek istedi.

Racing, "Sergio'ya hak ettiği tüm başarıları diliyoruz. Gelişiminden ve bunca yıl boyunca kulüp formasını savunma şeklinden son derece gurur duyuyoruz. El Sardinero tesisleri her zaman senin evin olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

AS gazetesi, Sergio Martinez'in sağ ayağını kullandığını ve merkez orta saha mevkisinde görev yaptığını, son derece tam donanımlı ve büyük ölçüde çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirtti.

Genç oyuncu, boyuna rağmen çeviklik ve olağanüstü bir yeteneğe sahip. Hücum eğilimleri savunma eğilimlerinden bir miktar daha fazla olsa da, birkaç farklı rolde oynayabiliyor; oyun kurucu, ön libero, orta saha ya da ofansif orta saha olabiliyor.

Madrid kulübünün planı, Sergio Martinez'in kariyerine Castilla'da başlaması, ardından liyakat ilkesine dayalı doğal bir gelişimle kademe kademe ilerleyerek en üst seviyeye ulaşması yönünde.

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