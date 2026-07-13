Ceza maddesi şartıyla… İngiliz devi, Telemans ile anlaştı

Manchester United, Aston Villa’nın yıldızı Belçikalı Yuri Tielemans ile imzaladığı sözleşmeyi resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezona hazırlık amacıyla kadrosunu en iyi transferlerle güçlendirmeye çalışıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, X sitesindeki hesabından “Yuri Tielemans, Manchester United’a… İşte buradayız” diye yazdı.

Romano, “Manchester United, Yuri Tielemans’ın Aston Villa ile olan sözleşmesindeki 41 milyon avroluk tazminat maddesini devreye soktu ve Belçikalı orta saha oyuncusuyla sözlü bir anlaşmaya vardı” diye devam etti.

Romano, “André Santos transferinin sonuçlanmasının ardından, Manchester United, geçen Cuma günü Ederson transferinin suya düşmesinin ardından Tielemans ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor” dedi.

29 yaşındaki Tielemans’ın Aston Villa ile 2028 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Tielemans, 2023 yazında Leicester City’den Villa’ya transfer olmuştu.