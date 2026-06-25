Çeyrek saat yeterli… Neymar, Pelé’nin tarihi rekoruna ulaştı

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda ülkesinin İskoçya’ya karşı kazandığı galibiyette yer alarak, bu turnuvadaki ilk maçına çıktı ve tarihe adını büyük harflerle yazdırdı.

Neymar, maçın ikinci yarısında, bitime sadece çeyrek saat kala oyuna yedek olarak girdi. Bu, Uruguay karşısında çapraz bağ yaralanması geçirdiği günden bu yana 981 gün sonra Samba Takımı ile oynadığı ilk maçtı.

Opta istatistiklerine göre Neymar, Brezilya milli takım tarihinde 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen dördüncü oyuncu oldu ve “Seleção”un en büyük efsanelerinden üçünün rekoruna ulaştı.

Bu katılımla eski Brezilya kaptanı, daha önce Brezilya milli takımını 4 farklı Dünya Kupası'nda temsil etmiş olan Djalma Santos, Pelé ve Cafu'nun yer aldığı listeye katıldı.

Neymar, 2014, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda mücadele ederek, sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalmasına rağmen, zengin uluslararası kariyerine yeni sayfalar eklemeye devam etti.

Djalma Santos 1954, 1958, 1962 ve 1966 turnuvalarında yer alırken, Pelé 1958, 1962, 1966 ve 1970 turnuvalarında forma giydi; Cafu ise 1994, 1998, 2002 ve 2006 yıllarında bu başarıyı tekrarladı.

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