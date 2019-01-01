Cenk Tosun Türkiye'ye gelecek mi?

Üç büyüklerin gündeminde olduğu iddia edilen milli oyuncunun babası Şenol Tosun, "Cenk, Everton'dan ayrılmayacak" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden forması giyen Cenk Tosun ile Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'in üç büyüklerinin ilgilendiği iddia ediliyordu.

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan milli oyuncunun babası Şenol Tosun, transfer dedikodularına son veren açıklamalarda bulundu.

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"Cenk, Everton'dan ayrılmayacak" diyen Şenol Tosun, "Cumartesi günü maçı var. Cenk Avrupa'da devam etmek istiyor. Beşiktaş, , ... Hepsi Cenk'i transfer etmek istiyor ama Cenk dönmek istemiyor" ifadeleriyle golcü oyuncunun Ada ekibinde kalacağını açıkladı.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.