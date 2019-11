Cenk Tosun: Beni gol atmam için aldılar

Tottenham karşısında takımı Everton'a bir puanı getiren Cenk Tosun, kaydettiği golle üzerinden yük kalktığını söyledi.

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden 'da sürdüren tecrübeli golcü Cenk Tosun, TRT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Beni gol atmam için aldılar"

Bu gole gerçekten ihtiyacım vardı, bunun için çok çalıştım ve hiçbir zaman yılmadım. Sezon başı sakatlık geçirdim ve sonrasında takıma girmek için uğraştım. Yavaş yavaş kendimi buldum, yüzde yüz hale geldim. Milli takımda da hocam sağ olsun bana şans verdi, iyi de oynadığımı düşünüyorum. Son maçımızda yenik durumda olunca hoca bana güvendi ve beni oyuna aldı. Gol attığım için çok mutlu oldum, üzerimden bir yük kalktı. Neticede ben bir forvetim ve beni gol atmam için aldılar. Sıradaki maçlarda bunu inşallah devam ettiririm.

"Andre Gomes bomba gibi dönecek"

Her şey futbol değil, öncelikle bizim sağlığımız geliyor. Arkadaşımı öyle görünce ben de göz yaşlarımı tutamadım ama güçlü kalmaya çalıştım çünkü oynanacak 10-15 dakika vardı. Onun için bir gol atmam gerektiğini hissettim. Beş dakika falan daha oynasaydık kazanabilirdik ancak sağlık her şeyden önce geliyor. Sakatlığı ilk gören ben oldum, onu biraz sakinleştirmeye çalıştım ancak benim de elim ayağım titriyordu. Ama Andre genç olmasına rağmen çok güçlü biri, hem fiziksel hem de mental olarak. 4 ay sonra bomba gibi döneceğini düşünüyorum çünkü çalışmayı da seven biri.

" 'nin kolay yenilmeyeceğini gösterdik"

Burada çok fazla forma şansı bulamadım ama kendimi hazır tutmaya çalıştım, fit olmak için özel çalışmalar yaptım. Milli takıma gittiğimde de onun meyvelerini topladım, beş gol attım. Türkiye'nin artık kolay kolay yenilmeyecek bir takım olduğunu gösterdik. Her şey bizim elimizde, daha önceden başka maçların sonuçlarını bekliyorduk. İnşallah İzlanda maçıyla birlikte insanlarımıza o sevinci yaşatmak istiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir turnuva. Ben 'daki turnuvanın heyecanı yaşamıştım ve nasıl büyük bir turnuva olduğunu orada gördüm, çok zevk aldım. Çok az bir zaman kaldı, inşallah İzlanda maçıyla birlikte turnuvaya katılacağız.