Cenk Tosun'a sürpriz talip: Aboubakar'ın yanına gidiyor! Tedesco'dan onay

Sarı-Lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, kariyerini Azerbaycan’da sürdürebilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan 34 yaşındaki forvet kendisine yeni bir takım arıyor.
Ne söylendi?
Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.
Tecrübeli golcü, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Vincent Aboubakar’ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu bakıyor.
Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunan Cenk Tosun, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdi.
Performansı
Fenerbahçe'de 29 maçta oynayan 2 gol, 2 asist yapan Cenk, Beşiktaş'ta 227 karşılaşmada 96 gol attı, 30 gol pası verdi. Cenk'in milli takım karnesi ise 53 maçta 21 gol.
Fenerbahçe'de milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun U17 ile antrenmanlara çıkarken Tayfun Seven'le çalışmalarını sürdürüyor.