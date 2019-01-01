Cenk Şahin'in St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedildi
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Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.
St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.
Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşımın ardından St. Pauli'den yapılan açıklamada, Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.
Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen Cenk, Başakşehir ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.