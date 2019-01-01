Cengiz Ünder: "Mohamed Salah'ın yerine transfer edilmiş olmak..."

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL RÖPORTAJ

Roma forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder, Goal'e verdiği özel röportajda merak edilen sorulara yanıt verdi.

Bu sezon onun için nasıl geçiyor? Türkiye ve İtalya'daki futbol arasındaki farklar ne? En iyi takım arkadaşı, en zorlandığı rakibi ve daha fazlası...

İşte Cengiz Ünder röportajı:

- Roma'daki ilk sezonundan bize bahseder misin? Uyum sağlamak kolay oldu mu?

"Dil sorunu nedeniyle ilk 6 ay biraz zorlu geçti. İlk golümü attıktan ve daha iyi oynamaya başladıktan sonra kendimi takımın bir parçası gibi hissetmeye başladım."

- Bu sezonla geçen sezon arasında nasıl farklar görüyorsun?

"İlk sezonumda başlarda bazı zorluklar yaşadım ama sonra yapabileceklerimi göstermeye başladım. Bu yıl da bir sakatlık problemi yaşıyorum. Üç hafta sahalardan uzak kalmak moralimi bozdu ama umarım kısa süre sonra takıma döneceğim."

- Roma'ya transfer olmadan önce kimseyle konuştun mu?

"Takım arkadaşım Emre Belözoğlu ile konuştum. Bana İtalya'ya gitmemi tavsiye ederek harika bir ligde oynayacağımı söyledi. İtalyan olan bir diğer takım arkadaşım Stefano Napoleoni ile de konuştum. Bana İtalyan futbolunu, buradaki hayat kalitesini ve İtalyan insanının tutkusunu anlattı ve Roma'nın Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birisi olduğunu söyledi."

- Birçok kesim seni Mohamed Salah'ın yerine transfer edilmiş olarak görüyor. Buna katılıyor musun, bu durum üzerinde bir baskı yaratıyor mu?

"Burada iyi işler çıkarmış olan Mohamed Salah'ın yerine transfer edilmek benim için çok önemliydi. İlk dönemlerde üzerimde büyük baskı hissediyordum ama gol atmaya ve daha çok rol almaya başlayınca kendimi gerçekten takımın bir parçası olarak görmeye başladım. Bana bu konuda yardımcı olan takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

- Türk ve İtalyan futbolu arasındaki farklar neler?

"Bence ikisi de zorlu ve sert. En büyük farkın İtalya'da genç oyunculara daha fazla şans verilmesi olduğunu söyleyebilirim. Ben Türkiye'deyken, takımda 20'li yaşlarda olan 3-4 Türk oyuncu vardı. Bu noktalara gelmemi sağlayan kişi ise Abdullah Avcı oldu. Bizim Türkiye'de genç oyunculara daha fazla şans vermemiz gerekiyor."

- Roma'daki hedeflerin neler?

"Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık. Umarım bu sezon da bunu başarabiliriz. Serie A'da üst sıralarda olmamız gerekiyor."

- Süper Lig'de Başakşehir liderliğini sürdürüyor. Önceki yıllara kıyasla eski takımının gelişimini nasıl görüyorsun?

"Başakşehir beni parlatan ve Roma'ya transfer olmamı sağlayan kulüp. Gerçekten iyi oynuyorlar ve bu sezon şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Bunu hak ediyorlar. Tamamen farklı yapıda bir futbol oynuyorlar."

- İdolün kim?

"David Silva. Onu her zaman çok beğenirim."

- En iyi takım arkadaşın...

"Edin Dzeko diyebilirim çünkü birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz."

- Seni en çok zorlayan rakibin...

"Juventus'tan Alex Sandro. Benim için gerçek bir eşleşmeydi ama zaten her zaman zorlu rakiplere karşı oynamak isterim."