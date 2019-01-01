Cengiz attı, Roma kaçamadı: 3-3

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Genoa maçında harika bir gol attı. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

'nın birinci hafta maçında , sahasında 'yı konuk ediyor.

Roma henüz 6. dakikada 1-0 öne geçti, gol milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ayağından geldi.

Gelişen kontratakta Dzeko'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, süratle topu ceza alanına taşıdı.

Önündeki iki futbolcudan şık şekilde sıyrılan Cengiz sert vuruşla ağları havalandırdı.

Goller peşpeşe geldi

Olimpico'da ilk yarıda adeta gol yağdı! Genoa, 16. dakikada Pinamonti'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Roma, 30. dakikada yıldız golcüsü Edin Dzeko ile durumu 2-1'e getirdi.

43. dakikada penaltıda topun başına geçen Criscito ilk yarının skorunu 2-2 olarak tayin etti.

Roma kaçtı, Genoa yakaladı!

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Karşılaşmanın ikinci yarısında 'nin transferi için büyük uğraş verdiği Kolarov sahneye çıktı. Sırp sol bek, 49. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi.

Maçın skorunu tayin eden gol ise Genoa'lı Kouame'den geldi. Fildişili oyuncu 70. dakikada ağları havalandırdı ve maç 3-3 sona erdi.