Celtic, salı akşamı neredeyse kesin görünen Şampiyonlar Ligi biletini akılalmaz bir şekilde elinden kaçırdı. İskoç şampiyonu, ilk maçta elde ettiği 3-0’lık avantajı LASK Linz karşısında korumaya çalışırken rövanşta da 0-1 öne geçti, ancak uzatmalarda tam 5-1 mağlup oldu ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kaldı.

İlk etapta Celtic için hiçbir sorun varmış gibi görünmüyordu. Callum McGregor, Avusturya’daki maçta ilk yarının ortalarında skoru açtı ve bu golle birlikte LASK’ın uzatmayı zorlayabilmesi için o anda dört gole ihtiyacı doğdu.

Ancak ev sahibi ekip pes etmeyi reddetti ve devre bitmeden Moses Usor ile eşitliği sağladı. Böylece görev hâlâ son derece zordu, fakat LASK sürpriz umudunu korudu ve devre arasından sonra son derece istekli başladı.

Robert Ljubicic, devre arasından kısa süre sonra 2-1’i buldu ve heyecanı tamamen geri getirdi. Yaklaşık on dakika sonra Samuel Adeniran’ın da 3-1’i kaydetmesiyle Celtic gözle görülür şekilde sarsılmaya başladı ve Avusturya ekibinin inancı büyüdü.

LASK daha sonra baskısını sürdürdü, ancak uzatmaları getirecek gol için uzun süre beklemek zorunda kaldı. O gol sonunda uzatma dakikalarının derinlerinde geldi; oyuna sonradan giren Florian Flecker kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve 4-1’le Raiffeisen Arena’yı adeta patlattı.

Uzatmalarda Celtic için kabus tamamlandı. Ekstra sürenin ikinci yarısının başlamasından kısa süre sonra Adeniran uzak mesafeden sert vurdu ve top uzak alt köşeden ağlarla buluştu: 5-1.

Golcü oyuncu, LASK’ın penaltı kazanmasının ardından hat-trick’ini tamamlama fırsatı da yakaladı. Kaleci Viljami Sinisalo yaptığı kurtarışla Celtic’i bir süre daha maçta tuttu, ancak İskoç ekibinden son bir kaçış gelmedi.

Böylece Celtic, rahat görünen avantajını tamamen eritmiş oldu ve Avrupa Ligi’ne katılmakla yetinmek zorunda kaldı. LASK, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi biletini alırken Como (İtalya) ve Sabah’ın (Azerbaycan) ardından bu sezon ana aşamadaki üçüncü debutan takım oldu.