Celtic'te Neil Lennon dönemi sona erdi

Celtic Menajeri Neil Lennon, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı

İskoçya Premier Ligi'nde 9 sezondur üst üste şampiyon olan Celtic'te menajer Neil Lennon görevinden istifa etti. Celtic ligde oynadığı son maçta deplasmanda Ross County'e 1-0 mağlup olmuştu.

Kulübün resmi internet sitesinden istifa ettiğini açıklayan Lennon şu ifadeleri kullandı; "Pek çok faktörden dolayı zor bir sezon yaşadık. Daha önce yaptığımız gibi zirveye ulaşamamış olmamız sinir bozucu ve hayal kırıklığı yaratıyor.

İşleri tersine çevirmek için her zaman olduğu gibi çok çalıştım ancak malesef ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi bir türlü yakalayamadık.

Kulübe her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Celtic taraftarlarına kupalar sunmaktan gurur duydum. Her zaman bir Celtic taraftarı olacak kalacağım ve kulüp için her zaman en iyisini dileyeceğim.

Kulüpte bana her zaman yardımcı olan insanlar ile, sevgileri ve destekleri için aileme teşekkür ediyorum. Celtic taraftarlarına, oyuncularına ve yöneticilerine gelecek için başarı diliyorum"

"Celtic Park'ta her zaman güzel karşılanacak"

İstifa kararının ardından Celtic CEO'su Peter Lawwell ise; "O her zaman Celtic'in bir parçası olacak ve her zaman Celtic Park'ta güzel karşılanacak. Kulüpteki herkes ve şahsım adına Neil'a menajerimiz olarak yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Kendisine ve ailesine sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İskoçya Premier Ligi'nde 30 haftada topladığı 64 puanla ikinci sırada yer alan Celtic, lider Rangers'ın 18 puan gerisinde yer alıyor.