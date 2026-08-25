Celta Vigo, Faslı bir oyuncuyla resmen anlaştı

Celta Vigo kulübü, bugün salı günü resmen bu sezonki beşinci transferini açıkladı.

İspanyol kulüp resmi açıklamasında, Faslı Süheyb Driyuş ile anlaştığını duyurdu. Oyuncu, kulüple 2030 Haziran'ına kadar dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

"Marca" gazetesine göre Celta Vigo, kanat oyuncusunun transferi karşılığında Eindhoven kulübüne 7 milyon euroya yakın bir bedel ödeyecek.

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Bu, Celta Vigo'nun bu yaz gerçekleştirdiği ilk harcama işlemi; zira Alex Vibas ve Javi Galan bonservissiz olarak katılırken, Fay ve Bayndır kiralık olarak takıma dahil oldu.

24 yaşındaki Driyuş, Hollanda doğumlu olup Fas asıllıdır.

Eindhoven ile geçirdiği son iki yılda 61 resmi maça çıkarak 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Ayrıca bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi; 12 maça çıkarak 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Celta Vigo, oyuncuya şu sözlerle hoş geldin dedi: "Driyuş, temel olarak sol kanatta oynayan, sağ kanatta da oynayabilme imkânına sahip bir kanat oyuncusu. Hızı ve çalım becerisiyle öne çıkıyor; bunun yanı sıra sahanın son üçte birlik bölümünde, özellikle birebir mücadelelerde hücum fırsatları yaratma, oyunun temposunu değiştirme ve savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirme kabiliyetine sahip."

Açıklama şöyle devam etti: "Özellikleri Claudio Giraldez'in tarzına tam olarak uyuyor, bu yüzden takıma katılması Celta'nın hücumuna derinlik, çeşitlilik ve yeni hücum seçenekleri kazandıracak."

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Şunları da ekledi: "Driyuş'un katılımıyla Celta Vigo, en üst seviyelerde tecrübe sahibi genç bir oyuncu kazanıyor; heyecan vaat eden bir başka sezonda gelişmek için büyük bir potansiyele sahip."