Celta Vigo, Beşiktaş'ın Emre Mor teklifini reddetti

İspanyol ekibi, Beşiktaş'ın genç oyuncu için yaptığı teklife olumsuz yanıt verdi.

Teknik direktörülük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını başarılı çalıştırıcının istekleri doğrultusunda sürdürüyor.

Kanat bölgesine takviye isteyen Avcı'nın talebine karşılık verebilmek için Emre Mor'u gündemine alan siyah beyazlılar, transferde istediği sonucu henüz alamadı.

Marca gazetesinin haberine göre, 'ya 3 milyon Euro öneren Beşiktaş'ın teklifine İspanyol ekibinden olumsuz yanıt geldi.

Habere göre Emre Mor'u 13 milyon Euro'ya kadrosuna katan Celta, genç oyuncudan daha yüksek bir bonservis bedeli almayı hedefliyor.

2018/19 sezonunda Celta Vigo formasıyla 12 maça çıkan Emre, skor katkısı veremedi.