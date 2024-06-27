Çekyalı futbolcudan inanılmaz sözler: 'Türkleri zehirlemek istedim!'

Çekya - Türkiye maçının ardından ortalık karıştı ve kartlar havada uçuştu. Çekyalı futbolcu Tomas Chory ise inanılmaz ifadeler kullandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Goller Çalhanoğlu ve Tosun'dan

Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı. Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Çekya ise bir puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti.

Son 16 turunda rakip Avusturya

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

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Çekyalı Thomas Chory çılgına döndü

Öte yandan Çekya - Türkiye maçının bitiş düdüğünün ardından ortalık bir anda karıştı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Çekyalı Thomas Chory çılgına döndü.

Çekyalı futbolcu önce Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin araya girdi.

Bu esnada Chory'yi iten genç yıldızımız Arda Güler ise sarı kart gördü. Çekyalı futbolcu daha sonra Orkun'a saldırınca direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İnanılmaz sözler!

Maç sonu olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile kavga eden ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini şu sözlerle anlattı:

"Sahaya biraz agresiflik katmak ve Türkleri zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum."