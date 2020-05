Ceferin: Avrupa Kupaları'nı iptal etmeyi düşünmüyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine ara verilirken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kupaları'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sebebiyle askıya alınan Avrupa Kupaları'nın geleceği hakkında beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Ceferin, şu aşamada Avrupa Kupaları'nı iptal etmeyi düşünmediklerini belirterek şunları belirtti:

"Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız."

Daha fazla takım

"Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ancak dünyada sadece koronavirüs zamanında değil; her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim."

Yerel liglerdeki durumu ise kendi iradelerine bıraktıklarını ifade eden Ceferin, ön elemelerle ilgili hatırlatmada bulundu: "Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar nasıl devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ama daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa Kupaları'nda ön elemelerde oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor."

" çok erken karar aldı"

'd 2019-20 sezonunun tescillenmesinin ve 'in şampiyon ilan edilmesinin çok erken alınmış bir karar olduğunu belirten Ceferin, “Bizim için önemli olan şampiyonun, ikinci, üçüncü ve dördüncünün kim olduğunu bilmemizdir. Şahsi görüşüm ise sezonu çok erken bitirdikleri yönünde" dedi.

Haberin devamı aşağıda

"İdeal bir karar değil çünkü her şey her an değişebilir ve birkaç lig dışında herkes oynamaya devam edebilir. Ama yine de hükümetin kararı buysa kulüpler ya da lig yönetimi ne diyebilir ki? Hiçbir şey yapamazlar. Bana göre bu karar erken alındı. Ama bu onların kararı, UEFA'yı etkileyen bir şey yok."

"Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2 Fransız takım (PSG ve ) var ve onlar ağustos ayına kadar oynamayacaklar. Uzun süre top oynamayıp sonra da önemli maçlara çıkmak onlar için iyi mi olur, bilemem. Kararlarına saygı duyuyoruz..."