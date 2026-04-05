Ceda Union, El-Nusairi'ye beklenmedik bir sürpriz hazırlıyor

Suudi Arabistan'ın Cidde İttihad kulübü, Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'ye beklenmedik bir sürpriz hazırlıyor.

El-Nusiri, geçen kış transfer döneminde Fenerbahçe'den Jeddah Union'a katılmıştı. Bu transfer, Al-Hilal'a transfer olan Karim Benzema'nın yerini doldurmak amacıyla gerçekleştirilmişti.

Nesiri, tüm turnuvalarda Jeddah Union formasıyla 10 maça çıktı, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

"Okaz" gazetesi, sözleşmesi 2028'e kadar sürmesine rağmen, Ceda Union'un El Nsiri'yi satmayı düşündüğünü yazdı.

Gazete, "Yusuf El-Nusiri'nin performansı Ceda Union yetkililerini ikna etmedi ve bu nedenle kulüp, Faslı oyuncunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor" diye yazdı.

İttihad Cidde, 45 puanla Suudi Roshen Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor.

