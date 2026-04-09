Cidde İttihad Kulübü yönetimi, bugün Perşembe günü Portekizli teknik direktör Sergio Conceição’nun “Al-Amid”deki geleceği konusunda acil bir karar aldı.

Suudi "Al-Youm" gazetesi, kulübe yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, İttihad yönetiminin Portekizli teknik direktöre olan güvenini yenilediğini ve onu mevcut sezonun sonuna kadar görevinde tutmaya karar verdiğini bildirdi.

Al-Ittihad, Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan 29. haftanın ertelenen maçında Neom'a 3-4 yenilerek, bu sezon Roshen Ligi'nde dokuzuncu mağlubiyetini aldı.

Bu yenilgi, "Kaplanlar"ın Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine başlamasından birkaç gün önce geldi. Takım, önümüzdeki Salı günü çeyrek finalde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda ile karşılaşacak.

Bu karar, takımın Roshen Profesyonel Ligi'nde Al Wahda ile oynadığı maçın ardından geldi. Yönetim, sezonun geri kalanında takımı yönetmesi için Conceição'ya desteğini teyit etti.

Gazete, Sergio Conceição'nun şu anda takımda ortaya çıkan teknik hataları düzeltmeye çalıştığını ve sezon sonunda gelecek sezon kulüpteki kaderini belirlemek üzere kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacağını belirtti.

Al-Ittihad, Al-Wehda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Maç, Al-Inmaa Stadyumu'nda oynanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turu kapsamında gerçekleşecek.